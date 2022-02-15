По инициативе депутатов НС 23 февраля, в 12:00, состоится внеочередное заседание НС в связи с ратификацией «Шушинской декларации» парламентами Азербайджана и Турции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте НС.

Созыв внеочередного заседания инициировала фракция «Армения». Оппозиционная фракция предлагает Национальному Собранию выступить с заявлением, осуждающим ратификацию «Шушинской декларации». В проекте заявления говорится:

«Национальное Собрание Республики Армения выражает глубокую обеспокоенность в связи с ратификацией парламентами Азербайджана и Турции декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана 15 июня 2021 года в оккупированном Шуши.

Декларацией заключается турецко-азербайджанский военно-политический союз в рамках концепции «Одна нация, два государства».

Хотя в документе указано, что он не создан против третьей стороны, тем не менее все его содержание направлено против Армении и Арцаха, против армянского народа. В нем зафиксированы стратегические цели двух государств, осуществивших 44-дневную агрессию в отношении Арцаха, против самоопределения народа Арцаха, суверенитета и территориальной целостности Армении, и прав армянского народа, пережившего геноцид и рассеянного по всему миру.

Используемые в декларации формулировки о «Зангезурском коридоре» свидетельствуют о том, что Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей по реализации совместных экспансионистских программ.

Договоренность двух государств бороться против международного признания Геноцида армян, искажая содержание вопроса и вынося его в поле исторического исследования, достойна осуждения.

Шушинская декларация основывается не на Уставе ООН или принятом ОБСЕ принципе безопасности, а на подходе «племенной безопасности». Она противоречит основным нормам международного права. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года, все международные договоры, противоречащие императивным нормам общего международного права (jus cogens), ничтожны и не могут иметь никакой международной легитимности.

Национальное Собрание Республики Армения заявляет: Шушинская декларация с ее провокационным и деструктивным содержанием неприемлема для Республики Армения. Она является серьезным вызовом региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений на основе принципа «без предусловий» и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальной Анкары».