ЮНЕСКО работает над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии в рамках Конвенции Гааги 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявили в пресс-службе ЮНЕСКО, комментируя тревожные сигналы о случаях продолжающегося осквернения, искажения и уничтожения армянского историко-культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха (Нагорного Карабаха), которые оказались под контролем ВС Азербайджана в результате 44-дневной войны 2020 г.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры надеется, что отправка миссии ЮНЕСКО по установлению фактов станет возможным в ближайшем будущем.

«Мы продолжаем работать над направлением в Нагорный Карабах Независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках Конвенции 1954 г. Надеемся, что это станет возможно в ближайшее время, но на данный момент для этого нет необходимых условий. Поэтому обсуждения продолжаются», – передал агенству «Арменпресс» сотрудник пресс-службы ЮНЕСКО Томас Маллард.

На вопрос, в виду решения Гаагского суда по делу «Армения против Азербайджана» о применении срочных мер в отношении правительства Азербайджана от 7 декабря 2021 года, как оценивает организация действия правительства Азербайджана в отношении армянского историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе, также и недавнее заявления министра культуры Азербайджана Анара Керимова о формировании рабочей группы так называемых «специалистов (кавказской) албанской истории и архитектуры», которая будет ответственна за удаления армянских надписей и других «фиктивных» следов с якобы «албанских церквей», и может ли вообще азербайджанская интерпретация истории стать оправданием для уничтожения армянских исторических надписей и других следов с религиозных и других памятников, в ЮНЕСКО ответили, что историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для политических целей.

«Культурное наследие и история не должны быть предметом какой-либо политической инструментализации. Мы призываем все наши государства-члены по всему миру уважать этот принцип», – подчеркнули в ЮНЕСКО.

По сообщению азербайджанских СМИ, 3 февраля министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил, что в Азербайджане сформирована рабочая группа «специалистов по албанской истории и архитектуре», состоящая из «местных и зарубежных специалистов», целью которой является удаление «фиктивных следов, оставленных армянами» с якобы «албанских храмов».

«Рабочая группа специалистов по [кавказской] албанской истории и архитектуре была создана для устранения фиктивных следов, написанных армянами», — заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министерство иностранных дел Республики Арцах жестко осудило решение Азербайджана о создании специальной комиссии, подчеркнув, что это является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении промежуточных мер по делу «Армения против Азербайджана». Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян назвал политику Азербайджана культурным геноцидом.

7 декабря 2021 г. Международный суд ООН (Гаага) вынес решение о срочных мерах в рамках поданного Республикой Армения иска против Азербайджана на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм Расовой дискриминации, среди прочих вопросов обязывая Азербайджанскую Республику «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие святыни, памятники, достопримечательности, кладбища, артефакты».

МИД Армении также решительно осудило вышеуказанную азербайджанскую инициативу, отметив, что оно не только является открытым вызовом решению Гаагского трибунала, но и противоречит заявлениям Азербайджана о готовности к примирению и создает серьезные препятствия на пути к миру в регионе. В сложившейся ситуации официальный Ереван считает приоритетной задачей осуществление миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта согласно предложению Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, в соответствии с Конвенцией Гааги 1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и двумя приложенными к нему протоколами.

Арам Саркисян, Анжела Амбарцумян

Арам Саркисян

Анжела Амбарцумян

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:https://armenpress.am/arm/news/1075608/