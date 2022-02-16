Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на появившееся в интернете видео, на котором пятеро выходцев из Азербайджана пристают к девушке в автобусе, а после избивают эту девушку и ее мать. Об этом сообщает портал Инфотека24.

Губернатор Евгений Куйвашев в своей публикации в Инстаграм не уточняет, кто бандиты по национальности и откуда они приехали, но отмечает, что они “кошмарят” весь район уже на протяжении долгого времени.

Куйвашев подчеркнул, что они должны понести уголовную ответственность за свои преступления, либо не должны находиться на территории Российской Федерации.

«В Екатеринбурге «подростки-южане» избили двух женщин, начали приставать к одной из них прямо в автобусе. В итоге у известного педагога Надежды Глазовой — перелом, нужна операция, у ее дочки — сотрясение мозга.

Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают – какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому – подростку и взрослому – грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет.

А если им не нравится, значит они не должны жить в нашей стране. Я прошу всех, кто пострадал от действий этой банды — пишите мне в личные сообщения, я разберусь», – написал губернатор в Инстаграм.