По инициативе депутатов оппозиционной фракции «Айастан» 23 февраля, в 12:00, состоится внеочередное заседание Национального Собрания Республики Армения. На повестке один вопрос – оценка турецко-азербайджанской так называемой «Шушинской декларации», которую уже ратифицировали парламенты Азербайджана и Турции.

В обосновании представленного документа народные избранники отмечают, что начиная с 27 сентября 2020 года Республика Арцах 44 дня подряд подвергалась агрессии турко-азербайджанских вооруженных сил, пополненных террористами-наемниками.

Развязывание войны явилось грубейшим попранием со стороны Азербаджана одного из основополагающих принципов, заложенных в основе урегулирования Карабахского конфликта – принципа неприменения силы.

Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, не все положения которого претворены в жизнь – не все армянские военнопленные и удерживаемые лица возвращены. Стороны обязались следовать путем снижения региональной напряженности, задействования и разблокирования коммуникаций, осуществления работ по делимитации и демаркации границ. В действительности, однако, есть множество препятствий для утверждения стойкого и достойного мира.

После вышеупомянутого трехстороннего заявления Азербайджан вторгся в суверенные территории Армении, говорит языком ультиматумов, угрожая нашей сфере безопасности.

В оккупированном Шуши 15 июня 2021 года президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию, целиком и полностью направленную против Армении и Арцаха. Она порождает серьезнейшие вызовы и угрозы в вопросах обеспечения территориальной целостности Республики Армения, реализации права Арцаха на самоопределение, международного признания Геноцида армян.

Шушинская декларация противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября, основополагающим принципам, принятым в рамках Минской группы ОБСЕ, касающимся урегулирования Карабахского конфликта, общеизвестным нормам международного права, посему не может считаться легитимной, говорится в документе.

Авторы проекта заявления полагают, что хотя власти Армении, в лице Министерства иностранных дел, еще летом с официальным заявлением коснулись так называемой «Шушинской декларации», квалифицировав ее как антиармянскую провокацию и угрозу региональной безопасности, тем не менее, необходимо дать ее оценку на уровне парламента Армении, как государственной структуры, наделенной первостепенным мандатом, коль скоро парламенты Турции и Азербайджана уже ратифицировали ее.

Принятием заявления Республика Армения выскажет свое отношение к данному откровенно враждебному документу. Оценка данной декларации важна также с учетом нынешней повестки армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

Депутаты подчеркивают, что Турция, в частности, декларирует свою готовность урегулировать армяно-турецкие отношения без предусловий, тогда как содержание декларации противоречит данному заявлению этой страны.

Кроме того, народные избранники подчеркивают, что заявление НС Армении послужит мессиджем гражданам Армении, армянской диаспоре, мировому сообществу о том, что в вопросах безопасности Республика Армения имеет красные линии, от которых не намерена отступать.

В проекте заявления говорится:

«Национальное Собрание Республики Армения выражает глубокую обеспокоенность в связи с ратификацией парламентами Азербайджана и Турции декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана 15 июня 2021 года в оккупированном Шуши.

Декларацией заключается турецко-азербайджанский военно-политический союз в рамках концепции «Одна нация, два государства».

Хотя в документе указано, что он не создан против третьей стороны, тем не менее все его содержание направлено против Армении и Арцаха, против армянского народа. В нем зафиксированы стратегические цели двух государств, осуществивших 44-дневную агрессию в отношении Арцаха, против самоопределения народа Арцаха, суверенитета и территориальной целостности Армении, и прав армянского народа, пережившего геноцид и рассеянного по всему миру.

Используемые в декларации формулировки о «Зангезурском коридоре» свидетельствуют о том, что Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей по реализации совместных экспансионистских программ.

Договоренность двух государств бороться против международного признания Геноцида армян, искажая содержание вопроса и вынося его в поле исторического исследования, достойна осуждения.

Шушинская декларация основывается не на Уставе ООН или принятом ОБСЕ принципе безопасности, а на подходе «племенной безопасности». Она противоречит основным нормам международного права. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года, все международные договоры, противоречащие императивным нормам общего международного права (jus cogens), ничтожны и не могут иметь никакой международной легитимности.

Национальное Собрание Республики Армения заявляет: Шушинская декларация с ее провокационным и деструктивным содержанием неприемлема для Республики Армения. Она является серьезным вызовом региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений на основе принципа «без предусловий» и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальной Анкары».