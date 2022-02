Культовая британская рок-группа Jethro Tull («Джетро Талл») спустя 18 лет выпустила новый студийный альбом. Диск, получивший название “The Zealot Gene”, вышел 28 января 2022 года на лейбле InsideOut Music – в очень символический для армянских поклонников группы день. «Иллюстрацией» к новому альбому стал первый сингл “Shoshana Sleeping” и его клип, созданный Томасом Хиксом.

Обрадованные армянские фанаты группы, уже вовсю обсуждают эту новость и высказывают предположения, что песня “Shoshana Sleeping” (Спящая Шошана) посвящена армянской девушке. И определенные основания для таких предположений есть, поскольку имя Shoshana (так произносится на иврите еврейское женское имя Сусанна, что в переводе означает «белая лилия») имеет свой аналог на армянском языке и то же значение – Шушан (Лилия). Тем более, что рок-группа Jethro Tull не понаслышке знакома с Арменией, ее культурой, историей и достопримечательностями. Два раза этот великолепный коллектив, возглавляемый солистом Иэном Андерсоном, был в нашей стране – в 2009 и 2010 годах. Первый приезд в нашу страну и концерт, состоявшийся в СКК им. Демирчяна, прошел в рамках европейского турне Jethro Tull. А уже через год, в рамках фестиваля “Рок против Геноцида”, группа выступила в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спедиарова.

Отметим, что второй концерт Андерсона и его коллектива отличался от предыдущего. В 2010 году вместе с британскими музыкантами на сцене играли наш камерный оркестр “Серенада” и духовой состав Государственного филармонического оркестра Армении. Помимо этого, в качестве гостя вместе с Андерсоном пела солистка армянской рок-группы “Догма” Зара Геворкян. Это был прекрасный пример армяно-британского сотрудничества в области музыки, где блеснули как армянские, так и всемирно известные музыканты: Андерсон с его соло на волшебной флейте, клавишник Джон О`Хара, бас- гитарист Дэвид Гудье, гитарист Флориан Опал и ударник Скот Хаммонд. На концерте зрители услышали такие известные композиции, как Agualung, Thick as Brick, Bouree (обработанную Андерсоном сюиту e-moll И.-С. Баха), My God, а также A chance of horses, Eurology, Stronger stuff, Budapest, Have in wine cup и др.

Зара Геворкян в дуэте с лидером группы исполнила песни из репертуара Jethro Tull “Догмы”, в частности, композиции Awakening, Loco Breath, Mother Goose, Renaissance, которые сорвали бурю аплодисментов, причем не только со стороны зрителей, но и самого Андерсона, выразившего восхищение по поводу вокала нашей певицы. Между прочим, выступление Зары на этом концерте было не случайным – сам музыкант назвал “Догму” лучшей металл-группой “по эту сторону от Марса”.

“Великолепный басист, брильянтовый вокал, поразительная гитара, шантаар ударные. Уникальные инструменты этой группы – орудие массового поражения. О… быть такими молодыми”, – такой вот лестной характеристики удостоилась наша рок-группа от корифея рока.

Как сказал нам в свое время бас-гитарист группы “Догма” и тогдашний директор компании “Вибрографус” (инициатора и организатора концерта – авт.) Вардан Григорян, «группа Jethro Tull стала нашим талисманом и очень близким другом», а ее теплые слова в адрес нашей страны были значимы настолько, что такие знаменитые группы и исполнители как Uriah Heep, Маклафлин, Deep Purple также посчитали за честь приехать в Армению и дать концерты.

Вот почему поклонники Jethro Tull, обрадованные новым альбомом группы, обсуждая в сети эту новость, считают, что песня про Шошану появилась не случайно и навеяна добрыми воспоминаниями Иэна Андерсена об Армении. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что сам лидер группы по поводу нового альбома отметил, что на его создание повлияла Библия, точнее, мифы и темы библейского повествования. А некоторые музыкальные критики и аналитики сразу связали песню Shoshana Sleeping с библейской легендой о Сусанне и старцах, в то время как у нас текст песни вызвал ассоциации с «Песнью песней» Соломона. Вспомнился и эпизод из шедевра Квентина Тарантино – фильма “Бесславные ублюдки”, где героиня Шошанна Дрейфус прерывает фильм, на показе которого в парижском кинотеатре присутствовали Гитлер и высокопоставленные нацисты.

Ее огромное черно-белое лицо появляется на экране во время премьеры пропагандистского фильма, чтобы сообщить: “Вы все умрете”. В финале картины, являющей собой альтернативную историю, Гитлер расстрелян, а вся верхушка рейха гибнет при взрыве и пожаре кинотеатра… Скажете, а причем тут новый альбом Jethro Tull? Его название «The Zealot Gene» (что переводится как «Ген фанатика»), равно как и одноименная заглавная песня во многом раскрывают идейное содержание альбома. Андерсена беспокоит этот «ген фанатизма» современного общества, поляризация мнений, «мрачная притягательность популизма, потакание ненависти, которую с готовностью подают нам ксенофобные любители нагонять страх». Мир, где ты должен быть лишь за черное или белое, где не приветствуется и осуждается компромисс (оттенки серого), в итоге придет к расколу с весьма печальными и даже жестокими последствиями. И вот эту идею музыкант выразил и в оформлении альбома – своей черно-белой фотографией, в которой черный и белый цвета не контрастны, а «перетекают друг в друга в бесконечных оттенках серого и отражают общую идею альбома”. Ну, а что такое нацизм, фашизм, фанатизм и к чему это привело в ХХ веке, объяснять не нужно…

Одним словом, новая работа Jethro Tull дает много пищи для размышлений и версий. Но как бы то ни было, новость о выходе нового качественного и оригинального материала классики британского рока – событие значимое и радостное, вне зависимости от подоплеки его создания, о которой, надеемся, со временем появится больше информации и комментариев.