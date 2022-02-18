Анонсированный на днях группой компаний «Ташир» и Ассоциацией армянских предпринимателей проект Центра розничной и оптовой торговли «Бухта Юг» стал долгожданным событием для армянских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию в Россию.

Летом 2020 года армянские экспортеры столкнулись с большими логистическими проблемами в России, после чего наличие специализированной торговой инфраструктуры стало жизненно необходимым с точки зрения страхования армянских экспортеров и армянской продукции. Об этом заявил на днях министр экономики Ваан Керобян, выступая перед армянскими предпринимателями в ходе презентации торгово-розничного центра «Бухта Юг», которая была организована Минэкономики Армении и Армянской ассоциацией производителей.

Дамоклов меч, нависший над местными экспортерами

События, о которых упомянул глава Минэкономики, назвали в то время «абрикосовой войной». Они действительно повлекли за собой колоссальные трудности для местных производителей плодоовощной продукции, поскольку водители нескольких десятков фур из Армении, груженных абрикосами, не были допущены на территорию одного из крупнейших рынков Москвы – «Фуд Сити».

Основной причиной запрета на торговлю скоропортящейся армянской продукцией в разгар сезона стало обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в середине лета 2020 года. В связи с чем, как отмечали в то время многие СМИ, позиция владельцев этого оптово-розничного рынка – российских бизнесменов азербайджанского происхождения Года Нисанова и Зараха Илиева – свелась к недопущению армянских производителей абрикоса на территорию «Фуд Сити».

Проблему тогда удалось как-то решить, судя по сообщению Минэкономики РА, согласно которому для армянских абрикосов в Москве были выделены новые торговые площадки, находящиеся примерно в десяти километрах от «Фуд Сити». Однако, спустя несколько дней аналогичная ситуация, связанная с запретом торговли армянскими абрикосами, возникла уже в сети других московских торговых центров, также принадлежащих азербайджанским бизнесменам.

С учетом сложившихся реалий, стало понятно, что определяющее влияние на дальнейшие условия работы армянских экспортеров на российском рынке может оказать наличие торговых инфраструктур, где наши производители больше не столкнутся с подобными проблемами.

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В этом смысле анонсированный на днях группой компаний «Ташир» и Ассоциацией армянских предпринимателей проект Центра розничной и оптовой торговли «Бухта Юг» стал долгожданным событием для армянских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию в Россию. А в Россию идет самый большой объем экспорта из Армении, напомнил министр экономики. К примеру, по итогам прошлого года из нашей страны было экспортировано на российский рынок товаров на сумму порядка 800 млн долларов.

«Иметь развитую инфраструктуру в этой стране – приоритет для нас», – отметил г-н Керобян, поблагодарив компанию «Ташир» за помощь в этом вопросе.

О проблемах, которые возникали у армянского бизнеса на принадлежащих азербайджанцам площадках, говорил в ходе презентации проекта и первый вице-президент компании «Ташир» Нарек Карапетян.

«Этот Дамоклов меч висит над ними все время. Поэтому глава группы компаний Самвел Карапетян принял решение и поручил создать торговую зону с приоритетом для армянских производителей», – пояснил он.

Грамотно выйти на российский рынок

По планам, торгово-розничный центр «Бухта Юг» откроется уже в начале осени этого года. Презентуя новый проект, генеральный директор сети «Бухта» Виктор Григорян представил преимущества центра, уже зарегистрированные коммерческие успехи, а также условия аренды площадей. Начнем с того, что сейчас в Москве уже действуют два центра «Бухта», а новый проект – «Бухта Юг» – станет третьим по счету центром оптово-розничной торговли сети. Основная концепция проекта, по словам гендиректора сети, – это продажа оптом и в розницу продуктов питания, а также строительных товаров и мебели. На сегодня в каждом из действующих центров представлено более 100 тыс. наименований продукции.

«Поддержка и укрепление взаимовыгодного сотрудничества является одним из приоритетов развития проекта», – уверил г-н Григорян.

По аналогии с уже имеющимися центрами, в «Бухте Юг» также будут представлены различные товары напрямую от поставщиков: текстиль, одежда, строительные материалы и продукты питания. Общая площадь нового торгового комплекса составит более 270 тыс. кв. метров, охватив семь этажей, на которых будут располагаться свыше 2 тыс. павильонов и магазинов, плюс складских помещений для аренды. Говоря о том, где именно будет располагаться «Бухта Юг», гендиректор сети пояснил, что местоположение торгового центра станет очевидным конкурентным преимуществом и обеспечит высокую проходимость, трафик и транспортную доступность. Ведь находиться он будет рядом с основными южными магистралями и пригородными железными дорогами, а именно – на расстоянии 32 км от МКАД, в непосредственной близости от двух основных шоссе России – М2 и М4.

«Приблизительный трафик объекта, по нашим подсчетам, составит около 50 тыс. посетителей и 2 тыс. автомобилей ежесуточно. Это один из самых высоких показателей города Москвы. Также будет создана возможность единовременного въезда и разгрузки более восьми десятков 15-и тонных фур. Для удобства комплекс имеет также четыре подъемника общей грузоподъемностью до 5 тонн, плюс 33 грузопассажирских лифта.

При этом новый торговый комплекс будет оснащен усиленной системой безопасности», – рассказал руководитель сети «Бухта», добавив, что с открытием подобного комплекса армянским производителям будут предоставлены конкурентные возможности для построения бизнеса.

Иначе говоря, на начальном этапе совместной деятельности с производителями будет действовать льготная система предоставления площадей. В частности, аренда одного квадратного метра помещения (минимальная площадь павильона составляет 10-15 кв.м.), в зависимости от положения и других параметров колеблется в пределах 1,2 тыс. -1,5 тыс. рублей. Но в первые 3-4 месяца площадка будет предоставлена бесплатно, а в последующие четыре месяца будет действовать скидка в пределах 50-60%. И только потом хозсубъекты будут оплачивать полную арендную стоимость. Касается это не только тех предпринимателей, которые уже действуют на российском рынке, но и тех, кто только планирует экспортировать свою продукцию в Москву и российские регионы.

«Для армянских производителей важно сейчас очень грамотно выйти на российский рынок. И именно эту возможность мы им предлагаем. Тот факт, что на презентацию проекта торгового-розничного центра зарегистрировались порядка двух сотен армянских предпринимателей, уже свидетельствует о высоком интересе отечественного бизнеса в сторону российского рынка. Если говорить о классификации направлений, то это в основном представители сферы легкой промышленности, производства вино-водочной продукции, соков, консервов и др», – обрисовала ситуацию исполнительный директор Ассоциации армянских производителей Гоар Гумашян.