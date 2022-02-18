Национальное собрание Республики Арцах во втором чтении полностью приняло Закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах».

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем Telegram-канале сообщил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Национальное собрание приняло Закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах», разработка которого началась в правительстве еще несколько месяцев назад. Мы прекрасно понимаем, что у нас ограниченные юридические механизмы для выполнения функций, указанных в законе, для достижения этих целей, но мы обязаны максимально использовать в этом направлении все существующие политические и правовые механизмы. Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, наши граждане должны вернуться в свои дома», – написал Артак Бегларян.

16 февраля, Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло в первом чтении законопроект «Об оккупированных территориях». Законопроект, распространенный по инициативе председателя Национального собрания Арцаха 4 февраля, определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов. Определяет их особый правовой режим, особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.

15 июня 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в оккупированном Азербайджаном городе Шуши подписали декларацию об установлении союзнических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, известную как «Шушинская декларация». 12 февраля 2022 года президент Азербайджана подписал Закон о ратификации Шушинской декларации о турецко-азербайджанском военном сотрудничестве. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал декларацию, ратифицированную турецким Меджлисом.