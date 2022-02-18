Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло 16 февраля в первом чтении проект Закона «Об оккупированных территориях», разработанного в соавторстве всеми 5 фракциями арцахского парламента.

Законопроект определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и , а также в результате развязанной против Арцаха в 2020 году военной агрессии со стороны Азербайджана и Турции при непосредственном участии иностранных вооруженных террористов.

Документ определяет особый правовой режим на оккупированных Азербайджаном территорий, в особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.

Населенные пункты, отмеченные одной *, оккупированы Азербайджаном в результате военных действий 1991-1994 годов, отмеченные двумя ** и тремя *** – оккупированы Азербайджаном в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

В проекте отмечается, что въезд, выезд и передвижение иностранных лиц на оккупированных территориях разрешаются только в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Любая хозяйственная деятельность на оккупированных территориях, включая деятельность, требующую лицензии, разрешения, регистрации, и любое строительство осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Доходы, имущество и средства, полученные в результате любой хозяйственной деятельности, осуществленной с нарушением законодательства Республики Арцах на оккупированных территориях, а также построенные в результате строительства здания являются незаконными и приводят к последствиям, установленным законодательством Республики Арцах.

Этот закон, несомненно, исходит из коренных интересов народа Республики Арцах и направляет важные сигналы международным структурам, международному сообществу.

Важность и своевременность принятия данного закона подчеркнул в своем выступлении на заседании арцахского парламента глава МИД Арцаха Давид Бабаян. “Возможно, мы даже немного опоздали, но в конце концов, большая часть нашей страны захвачена и мы обязаны иметь данный закон. В нем отражено видение властей, народа и общества Республики Арцах о своем прошлом, настоящем и будущем”, – подчеркнул он. По его словам, принятие Национальным Собрание закона об оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах станет историческим шагом, которое важно не столько для сегодняшнего дня, сколько предопределит наше будущее. Ранее в интервью “Арменпресс” министр назвал принятие такого документа очень важным шагом в плане разрешения проблемы Арцаха и уточнения подходов к определению международного статуса Арцаха: «Это наше видение, это важно с политической, исторической и моральной точки зрения”.

Это важно и сегодня, когда Арцах после военной агрессии азербайджано-турецкого террористического тандема осенью 2020г. оказался в очень тяжелой военно-политической ситуации и, несмотря на присутствие российских миротворцев, призванных обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, постоянно подвергается вооруженным провокациям со стороны азербайджанских военных.

11 февраля около 5:50 утра с азербайджанских позиций, расположенных в районе сел Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Арцаха, был открыт огонь в направлении находящихся в поле видимости жилых домов. В результате, как сообщает Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, были повреждены дома, стены и крыши, было выбито окно в доме жителя Кармир Шука, а пуля попала в гостиную дома, где находились трое несовершеннолетних детей и женщина.

15 февраля с азербайджанской позиции в районе села Храморт Аскеранского района Арцаха около 15:30 был открыт огонь в направлении людей, осуществлявших на тракторе сельскохозяйственные работы на пашне близ этого села. По сообщению генпрокуратуры Арцаха, в результате обстрела был поврежден трактор, а гражданам удалось спастись благодаря вмешательству миротворцев.

В результате проверки полученных сведений сотрудники Аскеранского районного отдела выяснили, что в тот же день около 15:30 на административной территории села Храморт житель села Хнапат К. 1983 г.р. проводил сельхозработы на тракторе, когда был обстрелян с азербайджанской позиции. В результате обстрела повреждена задняя шина трактора. Глава села Храморт Зорик Абрамян заявил News.am, что азербайджанцы обстреляли мирного жителя на виду у российских миротворцев.

В тот же день около 16:15 азербайджанские военнослужащие в восточной приграничной зоне Арцаха нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий срочной службы Армии обороны НКР Хачатур Хачатрян.

16 февраля азербайджанские солдаты, угрожая оружием, расправой заставили жителей арцахского села Храморт прекратить работы в винограднике, принадлежащем нескольким окрестным селам. На этот раз обошлось без стрельбы. Однако, по сути, арцахские сельчане не могут чувствовать себя в безопасности, занимаясь сельским хозяйством. Если со стороны правоохранительных органов Арцаха и российских миротворцев не будут приняты необходимые меры, под угрозой срыва окажутся весенние сельхозработы. Ведь большинство садов и сельхозугодий находятся вблизи линии соприкосновения.

Впрочем, именно этого добиваются азербайджанцы – помешать нормальной жизни армян в Арцахе, вынудить их покинуть родину.

Правда, на террористические действия официального Баку в Арцахе, на нарушение Азербайджаном им же взятых международных обязательств, в частности, по соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод никак не реагируют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция. Их представители уже много месяцев обещают “в скором времени” посетить зону азербайджано-карабахского конфликта, но никак не доедут. В последний раз их визит состоялся в конце 2019г, потом была объявлена пандемия коронавируса, потом осень. 2020г. имела место агрессия азербайджано-турецкого тандема против Арцаха, затем снова из-за пандемии были ужесточены передвижения по всему миру. Теперь, видимо, их визиту препятствует Азербайджан, который не признает утверждения международных посредников о том, что итоги войны не могут считаться разрешением конфликта, который не может считаться урегулированным, покуда не определен статус Нагорного Карабаха. Однако это не мешает разного ранга представителям стран-сопредседателей посещать Баку и обсуждать с Алиевым различные программы сотрудничества, в т.ч. азербайджанские проекты восстановления на оккупированных территориях Арцаха. Налаживанию же жизни в разрушенном в ходе азербайджано-турецкой агрессии Арцахе на сегодняшний день помогают в основном лишь российские миротворцы.

Принятием закона об оккупированных территориях Арцах вновь продемонстрировал свою волю и решимость продолжать борьбу за свободу и независимость, за право жить на своей земле и добиваться международного признания.

Республика Арцах вновь показывает миру, мировым центрам силы, что, несмотря ни на что, Арцах существует, что арцахцы управляют своей судьбой.