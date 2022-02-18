В марте 2022 года стартуют матчи группового этапа квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2021/2022 до 17 лет.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, матчи второй группы лиги «B» пройдут 15-21 марта в Армении.
Напомним, что женская сборная Армении до 17 лет сразится со сверстницами из Турции, Уэльса и Швейцарии.
Ниже представляем расписание матчей второй группы лиги «B»:
Уэльс – Армения, 15 марта, 12:30, стадион «Городской», Армавир
Латвия – Турция: 15 марта, 15:30, Технический центр ФФА/Академия футбола
Уэльс – Латвия, 18 марта, 12:30, Технический центр ФФА/Академия футбола
Турция – Армения, 18 марта, 15:30, стадион «Городской», Армавир
Турция – Уэльс, 21 марта, 15:30, Технический центр ФФА/Академия футбола
Армения – Латвия, 21 марта, 15:30, стадион «Городской», Армавир.