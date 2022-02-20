По состоянию на 11:00 часов 20 февраля в Армении было подтверждено всего 415 тысяч 464 случая коронавируса, 390 тыс. 606 из которых — это случаи выздоровления, 8322 — случаев со смертельным исходом.

Фактическое лечение коронавирусной болезни получают 14 тыс. 946 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 3964 тестирования, по результатам которых подтверждено 700 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровело 1826 граждан, зарегистрировано 14 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 861 тыс. 679.