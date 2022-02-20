В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, министры иностранных дел выразили удовлетворение в связи с эффективным сотрудничеством, основанным на взаимном уважении и общих ценностях: демократия, верховенство закона и защита прав человека. Министр Жоли подтвердила содействие Канады повестке демократических реформ в Армении.

Была обоюдно выражена готовность предпринять практические шаги по укреплению положительной динамики армяно-канадских отношений.

В ходе беседы главы МИД обсудили также ряд важных вопросов международной и региональной повестки.