Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание в связи с годовщиной Карабахского движения, отметив, что карабахское движение имело поворотное значение для дальнейшей истории армянского народа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании премьер-министра говорится:

«34 года назад в эти дни началось Карабахское движение, которое имело поворотное значение в дальнейшей истории армянского народа. Сформировавшееся в Армении и в Арцахе всенародное движение было исключительным по своей мощи, было глубоко национальным и демократическим.

Всенародным движением наш народ еще раз продемонстрировал свое единство, свою способность объединяться в важнейшие моменты и решительно действовать во имя достижения национальных целей.

Это движение стало первым шагом к восстановлению нашей государственности, и мы заново открыли для себя решимость жить свободно и независимо, формировать свою судьбу и управлять своим будущим.

Сегодня мы вспоминаем и преклоняем колени перед памятью всех наших героев, отдавших свои жизни за Родину в Первой и Второй Карабахских войнах, в последние три десятилетия.

Сегодня Арцах хоть и ранен, но стоит. Сегодня наши шаги направлены не только на решение социально-экономических проблем армян Арцаха, преодоление вызовов безопасности, но и на защиту прав армян Арцаха, международное признание этих прав.

Уверен, что в скором времени армянский народ залечит раны минувшей войны и еще более решительными и твердыми шагами пойдет навстречу будущему во имя осуществления своих мечтаний и чаяний. Только так мы сможем сохранить память о всех наших героических сынах.

Открытие эпохи мирного развития для их поколений, для нашей общей Родины станет величайшей данью их памяти, станет залогом вечности нашего государства, международного признания и реализации прав Арцаха. Достижение этих целей требует последовательной, обдуманной и честной работы, и мы должны быть непоколебимы в этой работе».