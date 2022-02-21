Исследовательско-аналитическая общественная организация “Интеграция и развитие” и Евразийский экспертный клуб издали книгу под заголовком “Семь лет членства Армении в ЕАЭС: успехи, уроки и перспективы евразийской интеграции”.

Как сообщает Арменпресс, издание приурочено к семилетию деятельности еврзийского экономического союза. Книга вышла в свет одновременно на армянском и русском языках.

К читателям сборника с приветствием обратились член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Сергей Глазьев и член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.

Этот сборник статей известных армянских и российских ученых и экспертов исследует опыт, успехи и уроки Евразийской экономической интеграции, в частности, текущие итоги членства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе. В статьях обозначены задачи и перспективы интеграционного процесса с точки зрения решения экономических, политических и социальных задач, стоящих перед Арменией. Одним из достоинств издания является то, что наряду с экономическими аспектами интеграции рассмотрены цивилизационные, культурно-гуманитарные аспекты.

Составитель сборника и автор предисловия – координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян. Главный редактор – доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян.

По свидетельству Арама Сафаряна, общим подходом ученых и экспертов, сплоченных вокруг Евразийского экспертного клуба является важность совместных усилий воимя развития общего интеграционного и цивилизационного пространства, так как только оно способно действенно обеспечить независимость Республики Армения, ее суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

Книга адресована политическим и общественным деятелям, ученым, экспертам, журналистам, преподавателям, аспирантам и студентам, которые изучают политические, экономические процессы и международные отношения. Она может быть интересна также самому широкому кругу читателей. Издание уже роздано органам государственной власти Армении, ведущим университетам и крупнейшим библиотекам, многим политическим и общественным силам, редакциям СМИ. По оценке авторов сборника статей это важный армянский вклад в развивающийся и набирающий темп процесс евразийской экономической интеграции.

Арам Саркисян