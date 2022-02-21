Очередной, 66-й международный песенный конкурс “Евровидение” в нынешнем году пройдет в итальянском Турине. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, а финал состоится 14 мая на арене Спортивно-концертного комплекса «PalaOlimpico». Италия получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в Роттердаме в мае 2021 года. До этого страна принимала у себя «Евровидение» дважды – в Неаполе (1965 год) и Риме (1991 год).

Отметим, что Армения в прошлом году отказалась от участия в конкурсе из-за ряда объективных причин, в числе которых – война в Арцахе осенью 2020 года. В этом году наша страна возвращается на песенную соревновательную площадку и выступит в числе представителей 41-й страны.

Участник от Армении выступит в первом полуфинале конкурса, однако имя конкурсанта пока неизвестно. На Общественном телевидении Армении пока не определись с кандидатурой и официально объявят ее в начале марта этого года: на данный момент все еще идут обсуждения.

При этом СМИ уже распространили информацию, что представлять Армению на «Евровидении-2022» будет певица Rosa Linn (Роза Костандян). Насколько эта информация соответствует действительности, покажет время, однако надо отметить, что в этом году армянским болельщикам конкурса в плане голосования будет очень легко определиться с выбором.

Известно, что согласно правилам «Евровидения» телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Также, во избежание так называемого «соседского» голосования (когда телезрители отдают предпочтение представителям из соседних стран, с которыми их объединяет дружба, тесное сотрудничество и связи), проводится и обязательное голосование профессионального жюри.

Голоса жюри и зрителей суммируются, и таким образом выводится общий балл, который в итоге выставляется конкурсантам. Так вот, в этом контексте нынешнее голосование армянских телезрителей, думается, будет весьма предсказуемым, поскольку Эстонию на «Евровидении-2022» будет представлять наш соотечественник Stefan (Стефан Айрапетян).

Стефан со своей песней “Hope” («Надежда») по итогам оценивания жюри и голосования телезрителей стал победителем местного конкурса. Он вышел в финал «Eesti Laul» — формата, используемого для отбора эстонских песен на конкурс песни «Евровидение» с 2009 года.

В этом году в финале Стефан стал лучшим среди 10 артистов, которые отбирались из 40 претендентов. Отметим, что Стефан не первый раз пытается попасть на «Евровидение»: это уже его четвертое участие в «Eesti Laul». Впервые он выступил в 2018 году в составе дуэта Vaje с песней «Laura (Walk with Me)», заняв третье место в финале. В 2019 году с песней «Without You» он также вышел в финал местного отбора, заняв третье место, а в 2020 году с песней «By My Side» – седьмое место.

Стефану 24 года, он не только певец, но и автор песен. Он родился в эстонском городе Вильянди в армянской семье, начал петь с раннего возраста и участвовал в нескольких певческих конкурсах, еще учась в школе. Его педагогом по вокалу является Хеди-Кай Пай. В 2010 году Стефан принял участие в детском песенном конкурсе Laulukarussell, организованном эстонским телевидением, и вышел в финал.

Песня “Hope”, которую Стефан Айрапетян представит на конкурсе «Евровидение-2022», представляет собой композицию в стиле «вестерн» или так называемую «ковбойскую песню». Клип к песне через визуальный стиль и сюжет также придает дух Дикого Запада. К слову, песня настолько хороша, что вполне может стать саундтреком к фильму о приключениях бесстрашных ковбоев или освоенцев в бескрайних, диких прериях Северной Америки.