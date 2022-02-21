В феврале резко возросла дезинформационная деятельность пропагандистской машины Азербайджана. Практически в ежедневном режим азерпроп распространяет сообщения о якобы нарушениях армянской стороной установленного 9 ноября 2020 г. режима прекращения огня в Арцахе и на приграничных территориях Армении, куда ВС Азербайджана незаконно вторглись 12 мая 2021 г. Ну, а затем следовали реальные обстрелы азербайджанцами позиций ВС Армении, Армии обороны Арцаха и населенных пунктов.

В статье от 18 февраля мы подробно рассказали о некоторых подобных случаях. ВС Азербайджана обстреляли жилые дома общины Тагавард в Арцахе. Стрельба по сельским домам, в результате чего пули повредили наружные стены домов, а одна из пуль пробила окно квартиры одного из жителей и попала внутрь.

Сразу после инцидента сотрудники следственного органа выехали в общину Тагавард, задокументировали последствия и доказательства преступления. Прокуратура сообщила об инциденте прокурору российских миротворческих сил в Арцахе, а также передала предварительные доказательства инцидента.

По непонятным причинам ни описанные в предыдущей статье случаи преступлений, совершенных азербайджанскими военными, ни этот не вошли в информационный бюллетень Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Но факт остается фактом.

Правоохранительные органы Республики Арцах и омбудсмены Арцаха и Армении Гегам Степанян и Арман Татоян все эти факты документируют и представляют в соответствующие международные организации. В их совместном заявлении по результатам сбора доказательств с 14 по 16 февраля в Арцахе правозащитники отмечают, что ВС Азербайджана ежедневно обстреливают арцахские села и делают все, чтобы создать невыносимые условия для жизни местного мирного населения.

Обстрелам подвергаются жилые дома, в которых находятся дети и женщины, школы, целенаправленно обстреливают жителей, занимающихся сельхозработами, чтобы не допустить введение сельхозработ, портят питьевую воду. Так, азербайджанцы, зарезав крупный рогатый скот, кидали внутренности в воду, которой пользуются жители села Агавно. В результате в селе были случаи массового отравления водой, в том числе среди женщин, детей и пожилых людей.

Таким образом, азербайджанские военнослужащие, оказавшиеся непосредственно по соседству с селами Арцаха и Армении, умышленно создают невыносимые условия для жизни местного мирного населения, не позволяя восстановить нормальную жизнь в послевоенный период.

Арцахцы с подобным положением дел мириться не намерены. 17 февраля жители села Магавуз Мартакертского района Нагорного Карабаха перекрыли путь азербайджанской автоколонне через свою территорию. Вмешательство российских миротворцев не помогло, азербайджанцам пришлось возвращаться туда, откуда приехали.

Причиной столь жестких действий арцахцев стал обстрел азербайджанцами позиции Армии обороны НКР, расположенной возле села, ранение солдата-срочника Хачатура Хачатряна, а также обстрел сельчан, проводивших сельскохозяйственные работы в селе Храморт Аскеранского района Арцаха. Чаша терпения, как говорится, переполнилась.

И на сей раз арцахцы, недоумевающие, почему азербайджанцам разрешается пользоваться подконтрольными армянам дорогами, а карабахцы не могут использовать дорогу через оккупированный азербайджанцами Карвачар, чтобы проехать в Армению, не стали ждать милости ни от властей, ни от миротворцев, и решили самостоятельно решить свои проблемы.

Провокации Азербайджана в Арцахе и на территории Армении носят перманентный характер. Февральская активизация азербайджанских провокаций примечательна тем, что она пришлась на те дни, когда армянский народ отмечает 34-ю годовщину начала арцахской национально-освободительной борьбы от азербайджанского ига.

13 февраля 1988г. впервые при советском правовом режиме с площади Ленина в Степанакерте прозвучали призывы к выходу Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) из состава Азербайджанской ССР и воссоединению с Матерью-Арменией.

20 февраля 1988г. Совет народных депутатов НКАО принял историческое решение бороться мирными средствами за реализацию права на самоопределение, прекращение многолетней политики этнической дискриминации и чисток в отношении армян Арцаха.

18 февраля с. г. Национальное Собрание Республики Арцах единогласно приняло Закон «Об оккупированных территориях Республики Арцах», который определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 гг, в 2016 г. и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и нанятых Турцией террористов из ближневосточных террористических организаций .

Закон определяет особый правовой режим на этих территориях, в особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян в своем послании по случаю 34-й годовщины Возрождения Арцаха отмечает:

“Общенациональное, законное и справедливое Движение было воспринято Азербайджаном с характерными ему зверствами, навязыванием войны. Ценой больших страданий, тысяч жертв мы дошли до победного конца в этой битве и приступили к реализации священной задачи – восстановления Арцаха, но враг развязал новую катастрофу.

Жестокая война отняла у нас тысячи молодых людей, Азербайджан оккупировал большую часть наших земель, но план по окончательному уничтожению Арцаха снова не был реализован – мы навсегда в Арцахе, полные непоколебимой воли сохранить эту священную землю, поскольку наши корни здесь очень глубоки”.

В заявлении МИД Армении подчеркивается: “Спустя 34 года после этих событий, несмотря на произошедшие бедствия: осуществленные Азербайджанской ССР жестокие погромы, этнические чистки, а также две кровопролитные карабахские войны, Армения и Арцах продолжают демонстрировать единую волю в борьбе за реализацию национальных устремлений, государственность и суверенитет, прав армян Арцаха и международное признание Родины».

Это и бесит официальный Баку. Бесятся и наймиты Алиева, в своих комментариях, в т.ч. к нашим публикациям, поливая Арцах, Армению и армянский народ грязью. На их потуги оскорбить и унизить армян прекрасно ответила читательница “Республики Армения” в Яндекс Дзен Ирина Вдовиченко:

“Они вдыхают дым своих очагов и светятся любовью к своей земле. И ваша злоба и ненависть отступают перед их героизмом и умением жить на своей земле не рабами, а полноправными хозяевами и им плевать на импотенцию международных организаций продавшихися мерзким геополитическим целям.

Там где дух народа, его желание, все меркнет и сводится к нулю.

Что вы можете? Ввести войска и вырезать армянское население – так это им не ново на виду всего мира?

Верится ,что следующим шагом парламента Арцаха будет закон о праве ношения оружия гражданским населением по всей линии соприкосновения со всеми вытекающими последствиями .

Арцах испокон веков оставался местом возрождения Армении в самые тяжелые для неё времена, и это не напрасно, так было и есть.

… Это гордый, трудолюбивый, достойный наивысшей похвалы народ. Одно то, как они в израненном состоянии, подвергаясь постоянным обстрелам, в нескольких метрах от врага продолжают сеять, строить, рожать и растить детей, бросая вызов всему миру, достойно преклонению перед ними. Им просто некогда тратить время на злобную и ненавистническую риторику со взмахами кулаков, выпученными глазами и провокациями.

… К агрессии, террору с вашей стороны они психологически готовы, а вы готовы быть стертыми с лица земли своим национализмом и фашизмом, как это было и будет с подобными вам?!!”.