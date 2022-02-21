Арцах с тревогой следит за новостями об обострении ситуации в Донбассе. Как передает «Арменпресс», об этом в своем Telegram-канале написал государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Эвакуация мирного населения, информация о пострадавших и раненых и другие события напоминают нам о гуманитарной катастрофе, вызванной в Арцахе азербайджано-турецкой агрессией 2020 года. Как человек, который и сам видел и пережил страдания в двух войнах с Азербайджаном, я не хотел бы видеть такие страдания нигде в мире, в том числе и в Донбассе. К сожалению, геополитические разногласия и амбиции приводят к непрекращающимся человеческим страданиям», – написал Артак Бегларян.

Он выразил надежду, что в этой ситуации возобладают здравый смысл и гуманность, и удастся найти мирное решение как в Донбассе, так и в отношениях России и Запада с учетом жизненных интересов всех сторон.

«Примечательно, что азербайджано-карабахский конфликт традиционно был одной из уникальных геополитических точек, где Россия и Запад сотрудничали в деле мирного урегулирования конфликта. Хотя эти совместные усилия не дали результатов из-за агрессивного поведения Азербайджана и отсутствия сильного международного превентивного ответа, но я все же считаю, что для достижения долгосрочного урегулирования многолетний положительный опыт сотрудничества по Карабаху может быть применен и в Донбассе», – написал Артак Бегларян.