На Кипре разработали БПЛА, который должен составить конкуренцию турецкому беспилотнику Bayraktar. Об этом сообщает Telegram-канал Greek Military Portal.

Кипрская компания Swarmly разработала дрон под названием Poseidon. Основанная бывшим военным, компания стремится стать глобальным игроком в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для военных и охранных целей, таких как наблюдение за границей, а решения, предлагаемые Swarmly, конкурируют с турецкой Bayraktar.

Компания Swarmly была основана в 2018 году и в середине 2019 года завершила цикл исследований и разработок и уже имеет свои первые контракты и стремится предлагать доступные решения на высококонкурентном рынке.

Видение Swarmly состоит в том, чтобы стать поставщиком номер один недорогих и надежных решений для БПЛА VTOL (вертикальный взлет и посадка), обслуживающих клиентов в тактических условиях, таких как защита границ и моря, армейские и охранные операции, с индивидуальными решениями по доступной цене.

Swarmly стремится к рынку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с упором на малобюджетные страны и потребность в рентабельных решениях.

Конкурент Байрактара

Крупнейшим конкурентом Swarmly на более широком рынке беспилотных летательных аппаратов является турецкая Bayraktar, которая завоевала большую долю рынка, особенно после конфликта 2020 года в Арцахе. Однако эти дроны значительно дороже тех, что предлагает кипрская кампания Swarmly, поэтому она не считает их прямым конкурентом. Системы Swarmly стоят около 1-1,5 миллионов евро за комплект, тогда как Bayraktar — десятки миллионов евро.

Swarmly в настоящее время находится в процессе обновления всех своих самолетов до обновленной второй версии. На данный момент компания построила десятки аппаратов для заказчиков и создала 4 новых прототипа.