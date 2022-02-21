В Офисе третьего президента Армении Сержа Саркисяна отреагировали на заявление Азербайджана о том, что Серж Саркисян должен быть привлечен к уголовной ответственности, и он объявлен в розыск.

Как передает «Арменпресс», в сообщении говорится, что обвинения Сержа Саркисяна режимом Алиева сами по себе нелепы, они циничны.

Циничны, ибо Алиев, преуспевший годами проводить геноцидальную политику, за весь период правления которого арменофобия внутри Азербайджана превратилась в государственную политику, не имеет никакого морального права говорить о Серже Саркисяне, тем более предъявлять ему обвинения.

Алиев на протяжении многих лет сталкивался с умелой дипломатией Сержа Саркисяна, достойно представляющего Армению, и стал свидетелем высокого рейтинга президента Саркисяна, который не снизился в международном сообществе и после его отставки.

«Как и в 1988 году, и впредь президент Саркисян будет добиваться реализации права армянского народа, тысячелетиями проживающего в Арцахе, жить свободно, независимо и безопасно на священной армянской земле», – говорится в заявлении офиса.

Офис третьего президента Республики Армения выразил уверенность, что помимо суда истории, настанет и час наказания тех, кто совершил преступления против армянского народа.