Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию возглавляемую депутатом Европарламента, вице-председателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр приветствовал проведение Бюро и заседаний Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване, отметив, что это важнаяй площадка для развития сотрудничества и диалога. Никол Пашинян подчеркнул, что Европейский Союз является одним из сильных партнеров нашей страны, подчеркнув существующее сотрудничество в деле эффективного осуществления демократических реформ. По словам премьер-министра, повестка развития демократии является одним из приоритетов правительства Армении, и шаги в этом направлении будут и впредь необратимыми и непрерывными.

Вице-председатель Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс подчеркнул факт эффективных демократических реформ в Армении и выразил надежду на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между Республикой Армения и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности и стабильности. Премьер-министр Пашинян представил позицию Армении по развитию событий в регионе, разблокированию каналов связи, демаркации армяно-азербайджанской границы и диалогу между Арменией и Турцией.

Никол Пашинян коснулся состоявшихся в Брюсселе встреч при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции, а также результатов состоявшейся 4 февраля четырехсторонней видеоконференции и достигнутых договоренностей. Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения доступа миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта в целях сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия Арцаха.