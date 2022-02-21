21 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Главы двух государств обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент Российской Федерации пригласил премьер-министра Республики Армения посетить весной Москву с официальным визитом.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, пригласил Владимира Путина в Армению. Собеседники обсудили также сложившуюся в российско-украинских отношениях ситуацию и вопросы региональной безопасности.