По состоянию на 11:00 22 февраля в Армении подтверждено 416 510 случаев заражения COVID-19, 394 155 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 354 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 408 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 588 тестов. Подтверждено 753 случая заболевания COVID-19, вылечились 2 075 заболевших, есть 16 летальных исходов.

Всего проведено 2 870 459 тестирований.