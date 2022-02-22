В понедельник поздно вечером, после заседания Совета безопасности, проходившем в расширенном составе, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Члены СБ единогласно поддержали идею признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Как сообщает официальный сайт Кремля, также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Президент России и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

До подписания вышеупомянутых указов Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Официальный сайт Кремля сообщает, что Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Путин сообщил европейским коллегам, что в понедельник поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ.

Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

Напомним, что уже несколько дней мирные жители Донецка и Луганска переезжают в Россию, чтобы спастись от обстрелов. Число переселенцев уже достигает сто тысяч

Между тем, Совет Безопасности ООН в понедельник вечером приступил к обсуждению ситуации на Украине.

Заседание органа, созванное по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции, началось в 21:00 по местному времени (05:00 мск). От России в нем участвует постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, от Украины – постоянный представитель страны при всемирной организации Сергей Кислица.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, десятки тысяч людей остались без воды и электричества.