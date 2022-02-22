Делегация, возглавляемая министром юстиции Республики Армения Кареном Андреасяном, находящимся в Тегеране с официальным визитом, в резиденции президента Исламской Республики Иран встретилась с вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Дегани.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, имеющие особое значение для армяно-иранского сотрудничества как в правовой, так и в экономической сферах. Министр юстиции Армении отметил важность полноценной защиты прав граждан ИРИ, осужденных в Армении, а также необходимость внесения изменения в действующий между Армении и ИРИ Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Стороны обсудил и вопрос завершения строительства 400-кВт ЛЭП Иран-Армения для дальнейшего эффективного развития армяно-иранских отношений, скорейшее осуществление 6-й встречи экспертов для согласования позиций двух стран многостороннего соглашения «Персидский залив – Черное море», последовательность властей Армении в строительстве межгосударственных дорог и их значение для экономического развития Армении и Ирана.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся загрязнения реки Аракс.

Они согласились приложить больше усилий для развития армяно-иранских отношений.