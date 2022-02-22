21 февраля посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян встретился с депутатом Европарламента Бертом-Яном Руйзеном и официальными лицами штата Оверайсел.

Как передает «Арменпресс», посольство сообщает, что встреча состоялась по инициативе председателя Совета Армянской Апостольской церкви Алмело Оника Гелиджи с участием представителей ряда армянских организаций. Были обсуждены вопросы, касающиеся незаконных действий властей Азербайджана, возвращения армянских военнопленных и сохранения армянского наследия Арцаха.

Депутат Европарламента счел преступные шаги азербайджанских властей неприемлемыми и заверил, что приложит дополнительные усилия для привлечения виновных к ответственности.

Тигран Балаян также посетил строительную площадку Спортивного центра Homenetmen Almelo и ознакомился с завершающим этапом строительства центра.