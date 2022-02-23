Секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян направил поздравительное послание по случаю Дня Защитника Отечества.

«Арменпресс» представляет послание Виталия Баласаняна.

«Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!

Этот праздник, исконно любимый и почитаемый в народе, в наше время приобрел новое значение. Сегодня мы все в Арцахе выполняем миссию Защитника Отечества, веря в мирное будущее, ради которого мы не жалели сил и энергии, ради которого отдали свои жизни тысячи отважных армян.

С Днем Защитника Отечества поздравляю и военнослужащих российских миротворческих сил, находящихся в Арцахе ради обеспечения нашей безопасности. Высокий уровень сотрудничества между соответствующими государственными структурами Арцаха и российскими миротворческими силами придает уверенность в быстром и эффективном разрешении возникающих проблем.

Дорогие жители Арцаха!Желаю всем нам мира, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго».