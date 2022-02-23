Дереник Геворкян, житель села Цовасар Гегаркуникской области, писатель, собиратель фольклора, историк и этнограф, изучая письменные исторические источники о своем родном селе, недавно обнаружил остатки глиняного водопровода, который снабжал водой источника Демер монастырь Аве или его окрестности.

Дереник Геворгян сообщил «Арменпресс», что находка хранится в музее, созданном его усилиями на протяжении многих лет, и до сих пор не привлекала внимания археологов.

Особым материалом исследования Дереник Геворкян сделал памятки известного национального и церковного деятеля архиепископа Месропа Смбатянца, по словам которого «водоводы, подававшие воду в монастырь, виднеются в 2-х километрах к западу от монастыря Норагюха». Следы глиняного водовода этнограф искал много лет, но сложность заключалась в том, что водовод был закопан под землей. Удача улыбнулась Деренику Геворгяну, когда у источника Демер велись земляные работы.

«На месте земляных работ у источника Демер я нашел куски глиняных труб. Я копнул лопатой чуть глубже и нашел целую глиняную трубу. Мне уже стало ясно, что водовод идет по покатому склону ущелья Демер, через уже приватизированные земли или прилегающие к ним. Следует подчеркнуть, что при поливе земель возле домов вода лилась с высоты около 2 метров, заливая и снося грунт, в результате чего и открылась часть глиняного водовода.

Дальнейшие исследования показали, что водопровод достигал монастыря Аве. Кстати, монастырь Аве был перекрыт глиняными плитами, а дренаж сделан глиняными полутрубами. Нам неизвестно, почему монастырь был назван именем Аве. Сегодня сохранились лишь краеугольные камни северной стены монастыря. Судя по находкам, можно сделать вывод, что монастырь был известен. На глубине в 1 метр здесь были найдены и человеческие кости. Находки хранятся в Цовасарском геологическом музее. Археологи должны прояснить, в каком веке был построен глиняный водовод», – рассказал Дереник Геворкян.

Хосров Хлгатян