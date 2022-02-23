Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Национального праздника Японии направил премьер-министру Японии Фумио Кисида поздравительное послание.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас с Национальным праздником Японии – Днем рождения Его Величества Императора Японии.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Японией, в связи с чем направляю Вам свои искренние и теплые поздравления. За этот короткий период межгосударственных отношений между нашими странами нам удалось создать сотрудничество, основанное на взаимном уважении и взаимной выгоде. Мы стремимся укреплять отношения с Японией и расширять двустороннюю повестку.

Надеемся, что эпидемическая ситуация позволит отметить 30-летие установления отношений посредством различных культурных мероприятий, а также двусторонних визитов на высоком уровне.

В связи с этим, будучи убежденным, что подобные визиты могут стать новым импульсом для всестороннего расширения наших отношений, приглашаю Вас посетить Армению.Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях, а дружественному народу Японии – мира и процветания».