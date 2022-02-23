Война, развязанная против Арцаха в 2020 году, стала результатом политики ненависти и вражды, проводимой властями Азербайджана на институциональной основе.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

«Это было на двух основах: религия и этническая принадлежность. То, что произошло в Арцахе, не что иное, как этническая чистка. В общем, все это укладывается в политику геноцида», – отметил Арман Татоян.

Омбудсмен сообщил, что и во время войны и после нее они сотрудничали со своими арцахскими коллегами и собирали доказательства военных преступлений против человечности. Арман Татоян поблагодарил все правоохранительные органы за сотрудничество.

Он отметил, что и сейчас на границах Армении существуют угрозы со стороны Азербайджана. По его словам, нельзя допустить, чтобы азербайджанские власти успокаивали общественность ложными призывами к миру.«Мы должны иметь свои собственные гарантии. Война никому не нужна, вражда никому не нужна, но мы не можем обманывать себя и убеждать себя, что она закончилась. Это еще не конец, мы должны иметь гарантии наших прав. Время работает против нас, мы должны действовать быстро», – заключил Арман Татоян.