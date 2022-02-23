Министр экономики Ваан Керобян отметил, что они внимательно следят за развитием событий вокруг Украины.

«Мы учитываем все факторы, находимся на связи как с экспортерами, так и с другими бизнесменами. Мы также рассматриваем возможности, которые можем использовать для смягчения возможных шоков, таких как снижение курса рубля и так далее. Вчера мы провели совещание с экспортерами», – как сообщает «Арменпресс», сказал Ваан Керобян.

Министр отметил, что правительство очень обеспокоено сложившейся ситуацией.«Мы постараемся сделать так, чтобы наш бизнес пострадал как можно меньше», – добавил Ваан Керобян.