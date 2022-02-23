В процессе открытия коммуникаций в регионе вопрос гарантий безопасности граждан Армении должен быть ключевым. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции высказался Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

«Сегодня мы говорим об открытии дорог, но подумали ли мы о безопасности наших граждан? Позвольте представить такую ситуацию: наш гражданин в условиях этой ненависти и вражды проезжает по территории Азербайджана, едет в какое-либо другое место.

Там его почему-то штрафуют и сажают. Они незаконно задерживают нашего гражданина, теперь я думаю как Защитник прав, к кому я пойду в таком случае? Рассмотрим противоположный пример. Мы не исключаем, что азербайджанцы, проезжающие через Армению, могут совершать преступления против нас. Я просто задаю вопрос, сможем ли мы обеспечить правосудие над этим азербайджанцем?», – сказал Арман Татоян.

По словам Защитника прав человека, существует множество вопросов относительно безопасности, связанных с процессом открытия коммуникаций, ответы на которые общественность должна получить. Арман Татоян подчеркнул, что мир достигается не только за счет одной стороны.