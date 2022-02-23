Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Турция готова предпринять дальнейшие шаги для улучшения отношений с Арменией и для создания платформы регионального сотрудничества на Кавказе, пока Ереван полон решимости продолжать процесс урегулирования, начавшийся с назначения спецпредставителей

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Dailysabah.

«Я уже говорил, что мы так же ответим на позитивные шаги, предпринятые Арменией. Этот регион нуждается в мире, стабильности и процветании. С пониманием этого мы приложили искренние усилия, чтобы начать процесс урегулирования между нашей страной и Арменией. Президент Азербайджана также считает это полезным. Мы удовлетворены желанием Армении нормализовать с нами отношения», – заявил Эрдоган.

«Мы также знаем, что у Армении есть определенные ожидания, такие как открытие границ и установление дипломатических отношений. Если Армения полна решимости продолжить процесс, начавшийся с назначения спецпредставителей, мы не будем держать двери закрытыми», – добавил он.

Подчеркнув, что Турция выступает за платформу регионального сотрудничества, за преодоление проблем с Арменией путем сотрудничества, Эрдоган заявил: «В этом отношении азербайджано-армянские отношения и процесс нормализации турецко-армянских отношений могут развиваться, поддерживая друг друга. Так же и наша идея регионального сотрудничества будет содействовать этим двусторонним процессам, и развивать их. Все должны действовать конструктивно, чтобы эффективно использовать эту историческую возможность», – сказал он.

Он вновь подчеркнул, что все процессы и впредь будут осуществляться в тесной координации с Азербайджаном.Президент Турции также добавил, что он обсудил процесс нормализации армяно-турецких отношений с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.