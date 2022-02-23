Армяно-российские союзнические отношения, основанные на многовековой дружбе двух народов, по своему характеру являются самодостаточными.

Как сообщает Арменпресс, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил “Sputnik Армения”.

“Это сотрудничество никоим образом не обусловлено отношениями с третьими странами, если стороны не развивают их в ущерб армяно-российскому союзу. Об этом свидетельствуют также история и подписанные документы”, – заявил Унанян, комментируя подписание декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

По его словам, Ереван и Москва на разных уровнях, в том числе высоком и высшем, последовательно предпринимают шаги по расширению отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах, направленные на развитие двух стран в условиях гарантий безопасности.

“Мы надеемся, что подписанная в Москве 22 февраля с.г. декларация создаст дополнительные возможности для реализации положений трех заявлений, принятых лидерами Армении, России и Азербайджана, что может способствовать также долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, – отметил Унанян.