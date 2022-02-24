24 февраля состоялось второе заседание Комитета Парламентского партнерства Армения-ЕС, на котором Акоп Аршакян выступил со вступительной речью.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

«Уважаемые сопредседатели!

Уважаемая госпожа Посол!

Уважаемые коллеги!

Дамы и господа!

Приветствую Вас в Ереване в связи с проведением 2-го заседания Комитета Парламентского партнерства ЕС-Армения. Рад, что сегодня у нас есть возможность обсудить нынешнее состояние сотрудничества между Республикой Армения и Европейским союзом, взаимодействие Национального собрания и Европейского парламента, а также другие вопросы повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Хочу отметить, что развитие партнерства с Европейским союзом для Армении было и остается одним из важных направлений внешней политики Армении.

Осознавая значение роли парламентской дипломатии в современных международных отношениях, мы всегда готовы вести диалог с нашими европейскими партнерами в различных парламентских форматах для обсуждения региональных проблем и содействия их решениям. Армения остается верной общей повестке, направленной на углубление уже существующего тесного партнерства с Европейским союзом, что, несомненно, будет способствовать региональной стабильности и развитию.

Вступление в действие Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС с 1 марта 2021 года открыло новые перспективы для реализации новых программ сотрудничества со странами-членами ЕС. Хотел бы выразить нашу искреннюю признательность за значительную финансовую поддержку, оказанную Европейским союзом, которая будет направлена на реализацию ряда значимых инициатив.

Мы подтвердили свою приверженность демократическим ценностям, проведя в прошлом году свободные и справедливые внеочередные выборы. Заверяю, что власти Армении считают своим приоритетом обеспечение преемственности институциональных реформ и необратимости демократических преобразований.

Уважаемые коллеги!

События прошлого года создали новую реальность в нашем регионе и за его пределами. Тяжелые последствия 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном и Турцией против Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года, оказались для нас необратимыми. Сегодня мы сталкиваемся с проблемами безопасности. Мир в регионе под угрозой, стабильность хрупка. Наиболее опасным событием является проникновение азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая 2021 года. Агрессия против Республики Армения привела к человеческим жертвам и создала серьезную угрозу региональной безопасности.

Армения решительно осуждает военные действия Азербайджана, которые подрывают региональный мир и безопасность.

Мы ожидаем немедленной и целенаправленной реакции наших международных партнеров на незаконные действия Азербайджана, на проникновение на суверенную территорию Армении и дальнейшую эскалацию, на провокации Азербайджана на границе. Мы твердо убеждены в том, что применение силы не может способствовать установлению мер укрепления доверия, а также созданию атмосферы мира.

В этой связи хотел бы поблагодарить депутатов Европарламента за принципиальную позицию, выказываемую после 44-дневной войны. Хотел бы обратить особое внимание на принятую подавляющим большинством голосов в Европарламенте резолюцию о возвращении армянских военнопленных, в которой содержится призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных, заключенных и гражданских лиц, задержанных во время и после конфликта.

19 мая 2021 года на Пленарном заседании Европарламента резолюцией по Турции был утвержден доклад-резолюция, согласно которому Европейский Союз подтверждает свой призыв к признанию Геноцида армян. Также призывают Турцию воздерживаться от любой антиармянской пропаганды и разжигания ненависти и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянской культуры. В докладе несколько раз упоминалась негативная роль Турции в нагорно-карабахском конфликте. В отчетах ЕС подтверждает свой призыв к признанию Геноцида армян. К сожалению, непризнание Геноцида армян и отрицание геноцида ведут к новым геноцидам и войнам.

Уважаемые коллеги!

Мы убеждены, что возобновление процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полноценная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, ликвидация последствий их нарушений, в том числе соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, немедленное возвращение военнопленных и гражданских заложников могут создать условия для укрепления регионального мира и безопасности.

Армения придает большое значение нормальным отношениям с соседними странами. Мы поддерживаем и стремимся установить отношения на основе открытых границ и партнерства в регионе, всегда готовы к здоровому и реалистичному диалогу.

Довожу до Вашего сведения, что мой коллега, вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян в качестве представителя Республики Армения 14 января встретился с представителем Турции Сердаром Кылычем. Сегодня в Вене состоится вторая встреча послов. Мы надеемся, что Турция пересмотрит свою политику границ с независимой Арменией, закрытых с 1993 года.

Мы готовы навести мосты сотрудничества как с соседними странами, так и с международными организациями, действующими в различных форматах, для развития нашей страны и укрепления мира в регионе. Я убежден, что Европейский Союз является органом, который своей миссией поддержит установление этого мира и стабильности. Мы, парламентарии, будем использовать все рычаги парламентской дипломатии для утверждения и уважения демократических ценностей в нашем регионе.

Еще раз хочу приветствовать своих коллег в Армении и пожелать нам плодотворной работы», – сказал в своем вступительном слове Акоп Аршакян.