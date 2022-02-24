Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В международном аэропорту «Нур-Султан» премьер-министра встретил заместитель премьер-министра Республику Казахстан, министр торговли и интеграции Ермек Кизатов.

Никол Пашинян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, проводимого в столице Нур-Султане. Заседание 24 февраля пройдет в узком составе, 25 февраля в расширенном составе.