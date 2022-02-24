24 февраля чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори посетил с ознакомительным визитом Ширакскую область.

Приветствуя посла, губернатор Ширака Назели Багдасарян отметила, что она большое значение придает децентрализованному сотрудничеству. «Укрепление армяно-японской дружбы было одним из ключевых направлений моей деятельности на протяжении последних 3 лет. Когда я была депутатом Национального собрания, я была членом группы армяно-японской дружбы, в этом созыве НС была назначена главой этой группы.

Я полна надежд, что и на должности губернатора Ширака, уже в исполнительной власти, я смогу внести свой вклад в дело укрепления армяно-японской дружбы. Мы готовы к сотрудничеству, сделаем все для укрепления сотрудничества», – как передает «Арменпресс», заявила губернатор Ширака Назели Багдасарян.

Фукусима Массанори поблагодарил губернатора за теплый прием и отметил, что рад посетить Ширак․ «Я впервые в Гюмри, очень рад встрече с Вами, я также придаю большое значение децентрализованному сотрудничеству, рад видеть и Вашу готовность. Думаю, совместными усилиями мы придадим новый импульс реализованным до сих пор программам, появятся и новые практические инициативы».

Стороны коснулись и расширения сотрудничества в сферах культуры, молодежи и спорта.

В рамках визита посол встретился и с мэром Гюмри.