Как передает «Арменпресс», авиакомпания «Армения» сообщает, что в расписании рейсов Ереван-Москва-Ереван произошли изменения.

«Уважаемые коллеги и пассажиры, сообщаем Вам, что на данный момент рейсы авиакомпании «Армения» в направлении Ереван-Москва-Ереван осуществляются с отклонением графика почти на час. В результате военных действий воздушное пространство РФ частично закрыто, что стало причиной осуществления полетов по более протяженным маршрутам.

На данный момент рейс NGT930 по маршруту Ереван-Москва по указанию российских авиадиспетчеров незапланированно приземлился в аэропорту Самары. После получения соответствующего разрешения рейс 930 продолжит рейс в московский аэропорт Внуково. Желаем всем доброго полета», – говорится в сообщении авиакомпании «Армения».

Президент России Владимир Путин объявил о своем решении начать спецоперацию на Донбассе. Он сообщил, что народные республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.