Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонии Кайе Каллас в связи с Национальным праздником страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично шлю вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Эстонии – Дня независимости.

Армения придает большое значение укреплению дружественных отношений, основанных на взаимных ценностях и доверии.

Уверен, что совместными усилиями мы придадим новый импульс армяно-эстонскому сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес, чему в немалой степени будет способствовать реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским Союзом.

Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Эстонии — процветания и прогресса », — говорится в послании премьер-министра.

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Эстонии Кайе Каллас в связи с Национальным праздником страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Превосходительство,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично шлю вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Эстонии – Дня независимости.

Армения придает большое значение укреплению дружественных отношений, основанных на взаимных ценностях и доверии.

Уверен, что совместными усилиями мы придадим новый импульс армяно-эстонскому сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес, чему в немалой степени будет способствовать реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским Союзом.

Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Эстонии — процветания и прогресса », — говорится в послании премьер-министра.