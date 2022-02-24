Первый Франкоязычный форум по качеству высшего образования в Центральной и Восточной Европе пройдет 24 и 25 февраля во Французском университете в Армении (UFAR). Как сообщает “Арменпресс”, Франкофонный форум организован в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, ЮНЕСКО и AUF.

Целью этого ежегодного форума является объединение специалистов, местных и международных экспертов, вовлеченных в процессы обеспечения качества в высших учебных заведениях Центральной и Восточной Европы, для обсуждения вопросов в этой области, обмена опытом и предложения решений.

Первый Форум будет организован очно 24 и 25 февраля 2022 года в Ереване и будет посвящен тенденциям и проблемам в обеспечении качества гибкого и качественного высшего образования после COVID-19. Также будет обеспечено дистанционное участие. Рабочий язык форума – французский. Будет обеспечен устный перевод на английский язык.