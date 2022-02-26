Один из мостов у Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) был освещен цветами флагов Армении и Франции.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Армении во Франции.

Посольство Армении распространило сообщение:

«В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Францией 24 февраля один из мостов у Собора Парижской Богоматери (Pont de l’Archevêché) по инициативе мэрии Парижа был освещен цветами флагов Армении и Франции”,-говорится в сообщении