По состоянию на 11:00 часов 26 февраля в Армении было подтверждено 419 423 случая коронавирусной болезни, из которых 399 704-случаи выздоровления, 8433-со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 9681 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

За сутки было проведено 4183 тестирования, подтвержден 631 новый случай коронавирусной болезни, выздоровело 1463 человека, зарегистрировано 20 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 888 тысяч 510.