Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян и госпожа Ильзе Паегле-Мкртчян посетили международную ювелирную выставку в Афинах и присутствовали на церемонии открытия.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Армении в Греции.

Тигран Мкртчян и госпожа Ильзе Паегле-Мкртчян ознакомились с представителями ряда армянских ювелирных компаний (Orofasma, ID – International Diamond, Kevork, Punica Jewels, Karest Jewelry), действующих в Греции и принимающих участие в выставке. Последние представили послу и его супруге особенности своей работы.

Ювелирная выставка в Афинах открыта 25-28 февраля на выставке Metropolitan Expo.

“Будем надеяться, что в выставке примут участие также представители Армении”, – говорится в сообщении посольства.