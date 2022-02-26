24 февраля в ходе торжественной церемонии в Париже по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, первый посол Франции в Армении госпожа Франс де Хартинг награждена орденом Дружбы — за значительный вклад в установление, укрепление, развитие дружественных отношений с Арменией и защиту общечеловеческих ценностей.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством Армении во Франции.

Орден госпоже де Хартинг вручила посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

В своем выступлении посол Толмаджян от имени Армении поблагодарила госпожу де Хартинг за значительный вклад в установление армяно-французских привилегированных отношений, напомнив, что годы ее пребывания в должности (1992-1996 гг.) совпали с одним из самых сложных периодов для Армении и Арцаха.

В своей благодарственной речи госпожа де Хартинг тепло вспомнила годы своей работы в Армении и поделилась с аудиторией наиболее интересными эпизодами своей деятельности.