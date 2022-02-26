«Арменпресс» представляет эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Армении С.П.Копыркина по поводу российской операции на Украине.

-Господин Посол, не могли бы Вы рассказать нашей аудитории, что же сейчас происходит на Украине?

-Чтобы в полной мере понять происходящее там, необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе предысторию вопроса. Прежде всего, следует отдавать себе отчёт в истоках нынешнего киевского режима. А они – в кровавом государственном перевороте 2014 года, движущей силой которого были националистические и неонацистские элементы. Его подробности и обстоятельства ещё ждут углубленного объективного расследования, в том числе в части, касающейся участия в нём внешних сил. После переворота был окончательно взят курс на формирование из Украины, под жёстким внешним управлением, «анти-России» – с опорой на откровенно неонацистские силы, диктовавшие властям линию поведения. Вместе с тем на Украине лишь наиболее явно проявилась общая «генеральная линия Запада», а точнее, США, на создание по периметру наших границ антироссийского «кордона» с использованием финансовых вливаний, подконтрольных НПО и СМИ, откровенноговмешательства во внутриполитические процессы, навязывания своих ценностных установок и рецептов государственного строительства. Не останавливаясь при этом и перед тем, чтобы «ломать через колено» исторические, духовные, культурные традиции «опекаемых» стран и их народов.

В жизнипостмайданной Украины практически сразу стали проявляться всё более тревожные черты. Всплеск неонацизма и шовинизма, гонения на инакомыслящих, говорящих на другом языке и даже верующих не так, как киевские власти считают «правильным» для «настоящего украинца». Под предлогом «внешней угрозы» происходило циничное попрание всех норм демократии и прав человека. Главный удар пришёлся понацменьшинствам. Основной мишенью были избраны русские и русскоязычные граждане (чего стоит один т.н.закон о коренных народах). На этом фоне показательно молчание Запада и контролируемых им международных структур. По сути, западные партнёры уже и не скрывали, что применительно к России и русским понятие общечеловеческих ценностей вытеснено соображениями геополитики.

Хорошо известно, что именно линия на подавление всего русского на «постмайданной» Украине стала основной причиной суверенного выбора крымчан в пользу России и тех событий, которые развернулись на Юго-Востоке Украины.

Примечательно, что эти отвратительные черты новой киевской власти не принимал и сам украинский избиратель. Напомню, что нынешний президент победил на выборах именно с обещаниями мира и своего рода «возвращения к нормальности». Эти лозунги оказались столь привлекательны, что новичок в политике В.А.Зеленский набрал во втором туре более 73%. Тем не менее, став главой государства, он явно не нашёл ни сил, ни политической воли реализовать свои обещания и со временем всё больше становился, как считают многие, «ухудшенной копией Порошенко». Поменяв формально власть, украинцы ничего не смогли изменить по сути, не получили того, что очевидно хотели и за что подавляющим большинством голосовали на выборах.

Как Вы наверняка знаете, важнейшим шагом в (к сожалению, несостоявшемся) разрешении конфликта на Юго-Востоке Украиныдолжны были стать Минские соглашения 2015 года, или Минск-2. Их текст являл собою компромиссную договорённость между воюющими сторонами (Украиной и непризнанными в то время республиками Донбасса). Лидеры России, Франции, ФРГ и Украины своей декларацией поддержали её, а одобрение со стороны СБ ООН, резолюция 2202 от 17 февраля 2015 года, превратили Минск-2 в документ международного права.

Стороны договорённостей обязывались отвести свои отряды от линии соприкосновения и не размещать в зоне конфликта тяжёлые вооружения. Контролировать соблюдение этих ограничений должны были наблюдатели ОБСЕ. Украина же обязывалась принять закон об особом статусе Луганской и Донецкой областей, провести в них выборы, а также амнистировать участников столкновений и закрепить в конституции страны принцип децентрализации, учитывающей законные права регионов. После выборов украинские власти получали бы контроль над восточной границей, т.е. конфликт был бы окончательно завершён.

Текст совершенно чёткий и однозначный. Но киевская власть практически сразу стала дезавуировать свои обязательства. Открыто озвучивались планы блицкрига против республик Донбасса. Восемь лет мирное население вынуждено было жить под прицелом и огнём украинских вооружённых сил. В республиках активно действовали украинские диверсионные группы. Россия сделала всё возможное для сохранения территориальной целостности соседней страны. Многие годы Москва настойчиво боролась за реализацию Минских соглашений, преодолевая противодействие и киевского режима, и его западных покровителей. Мы предупреждали, мы говорили на всех площадках, что Минск-2 – единственный способ для Украины сохраниться в существующих границах. Но всё тщетно.

-Что же не позволило Минским соглашениям стать выходом из сложившейся ситуации? Ведь на словах все стороны клялись в верности их положениям?

-Прежде всего, позвольте заметить –Вы правильно сформулировали: «на словах». На деле положения Минска-2 соблюдали в основном донбассцы. Что касается киевского режима, то его представители и не скрывали, что минские соглашения выполнять не собираются. Они игнорировали свои обязательства, предлагали переписать текст соглашений (т.е. опять же, убрать оттуда всё, что должна была выполнить украинская сторона), требовали от Запада помощи и новых санкций в наш адрес, а от России– уступок. При том, что наша страна даже не сторона Минских договорённостей (в чём легко может убедиться любой, кто просто прочитает их текст, он доступен).

В то же время Германия и Франция, гаранты Минска, коллективный Запад в целом, по сути «прикрывали» Киев, предпочитали не замечатьоткровенного геноцида в отношении населения неподконтрольного Киеву Донбасса, а это почти четыре миллиона человек. Любая критика и требования адресовались неизменно донбассцам и России. Этот театр абсурда на крови жителей республик не мог продолжаться вечно. И когда украинская власть открыто продемонстрировала намерение решить проблему военным путём, Россия была вынуждена вмешаться. Другого выхода нам не оставили.Не оставили ещё и потому, что сформированная руками Запада и украинских неонацистов «анти-Россия» стала буквально «заряженным пистолетом у виска» России. По словам Президента В.В.Путина, «была пересечена красная черта», создалась экзистенциональная угроза для нашего государства, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, военным освоением украинской территории альянсом, накачиванием Киева летальным вооружением. И всё это на фоне демонстрируемого Западом откровенно циничного пренебрежения к нашим озабоченностям и предложениям в сфере безопасности. Наконец, озвученнымКиевом намерением обзавестись ядерным оружием.

Никто не собирается оккупировать Украину. Цель военной операции, и об этом чётко заявил Президент России, спасти от геноцида народ Донбасса и обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины. Мы заинтересованы в независимой, в том числе от внешнего управления, благополучной соседней державе с представительной и ответственной властью. Властью, которая отражает интересы всех частей украинского общества, которая на деле дорожит суверенитетом страны. С собственными, а не навязанными извне, интересами, ценностями и политикой. Уверен, что с такой Украиной – как и с другими подобными державами – у России будут дружеские и конструктивные отношения, на благо обеих стран и их народов.

Кстати, реальное отношение России к братской нам Украине отчётливо проявилось в избранной российским руководством тактике проведения операции, предполагающей бережное отношение к гражданскому населению и проявление уважения к украинским военнослужащим, сложившим оружие.

-На фоне событий вокруг Украины есть опасения, что Азербайджан, воспользовавшись ситуацией, может обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Рассматривает ли Россия возможность такого шага со стороны Баку и какие шаги предпринимает, чтобы не допустить появления нового очага напряжённости на Южном Кавказе?

-Вы хорошо знаете, что мы дорожим теми отношениями, которые нас связывают с обеими странами и рассматриваем их как очень важный фактор поддержания безопасности и мира в регионе. Не в последнюю очередь в связи с тем, что это позволяет России играть посредническую роль в урегулировании имеющихся и возникающих проблем.

Мы используем этот фактор в предпринимаемых нами активных усилиях, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, включая урегулирование пограничных проблем, создание условий для мирного и безопасного развития региона. Разумеется, очень важно, чтобы эти усилия подкреплялись политической волей с обеих сторон, их готовностью к поиску взаимоприемлемых решений и договорённостей. Совместно с Ереваном и Баку активно работаем над этим.

Ну и конечно, нам важно, чтобы Армения, армянский народ чувствовали себя в безопасности. Гарантия этому –наши союзнические отношения, линия наших стран на их углубление и укрепление.

–Учитывая то обстоятельство, что Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении, какое влияние могут оказать санкции в отношении России и девальвация российской валюты, обусловленная ситуацией, на двусторонние экономические отношения?

-Хотел бы подчеркнуть, что Россия не признаёт односторонние санкции. Мы считаем их незаконными и противными духу и букве международного права, согласно которому меры принуждения может принимать только Совет Безопасности ООН.

Вместе с тем, руководство российской экономики и финансовой системы, здраво оценивая «санкционный раж», в котором пребывают многие западные политики, своевременно предприняли соответствующие контрмеры. Стабильные банки, системы обмена коммерческой и финансовой информацией, активно работающая программа импортозамещения – многое уже сделано за годы, прошедшие с того момента когда западные партнёры впервые вообразили, будто способны заставить нас путём санкций отказаться от суверенного права защищать свои национальные интересы. Напомню лишь, что принятый Вашингтоном недавно пакетсанкций стал уже «пост-юбилейным», 101-м. И многое будет ещё сделано в этом направлении.

Выработанный инструментарий касается и защиты торгово-экономических отношений с нашими зарубежными партнёрами, тем более с теми, с которыми нас объединяют общие интеграционные механизмы. Кстати, символично, что новый виток «санкционного ража» совпал с очередным успешным заседанием Евразийского межправительственного совета в Казахстане, на котором, в частности, Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин анонсировал новый интеграционный проект «Евразийский агроэкспресс», призванный упростить и ускорить логистические процедуры в торговле сельхозпродуктами между странами-участниками.