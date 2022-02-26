Джазовое трио Реми Паносяна даст эксклюзивные концерты в Ереване. Основатель трио впервые посетил Армению.

Как передает Арменпресс, концерт джазового трио представили посольство Франции в Армении, Армянская джазовая ассоциация и Армянская государственная филармония.

Директор филармонии Артем Нагьян на пресс-конференции по этому поводу отметил, что они были рады принять у себя джазовое трио Реми Паносяна. Он подчеркнул, что в 2022 году в Концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится много и других концертов, в основном будет звучать классическая, джазовая и народная музыка.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении Анн Луйо, этот концерт станет значимым событием для французской культуры и посольств двух стран.

«Я знаю, что здесь очень ценят джаз. Есть много известных музыкантов в этой области. Нужно показать французскую культуру. По этому случаю мы также пригласили трио Реми Паносяна. «Несмотря на то, что участники трио молоды, трио имеет богатый опыт», — сказал посол.

Реми Паносян сказал, что они счастливы наконец посетить Армению. Он отметил важным свой визит в Армению. Паносян сказал, что в своей семье был первым лицом армянского происхождения, посетившим Армению. Он выразил сожаление, что его отец не был в Армении. А дедушка, который много знал об Армении, умер несколько лет назад.

Посол Анн Луйо поблагодарила за внимание, уделяемое французской культуре, напомнила о стартующих в марте Днях франкофонии, которые начнутся с показа французского кино.

Джазовое трио Реми Паносяна было основано во Франции в 2009 году и дало более 500 концертов примерно в 40 странах мира. Беспрецедентный успех группы обеспечил особенно юбилейный 5-й альбом, приуроченный к 10-летию трио (In Odd We Trust), он входит в список альбомов ряда известных радиоканалов и долгое время возглавлял музыкальные списки Deezer, Spotify и других платформ.

В составе трио: Реми Паносян (фортепиано), Максим Дельпорт (контрабас) и Фред Петипрен (ударные).