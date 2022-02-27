МИД Армении выступило с заявлением относительно эвакуации армян и граждан Армении, а также принятия беженцев из Украины.

Как передает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

“Сообщаем, что для граждан Республики Армения, которые в свете происходящих в Украине событий намерены вернуться в Армению пересекая границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы, наличие предварительно полученной визы указанных стран (в случае стран Шенгенской зоны-Шенгенская виза) не обязательно.

Рассматриваются также возможности других вариантов их эвакуации из Украины.

В то же время сообщаем, что Республика Армения готова принять наших соотечественников и членов их семей, а также других беженцев.

Как мы уже сообщали ранее, посольство Армении в Киеве, генеральное консульство Армении в Одессе, а также генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону продолжают свою работу в полном составе”.

Телефонные номера:

Посольство в Киеве:

+380442349005

+380671090506

+380689602524

+380685000782

Генеральное консульство в Одессе:

+380487039176

+380487039178

Генеральное консульство в Ростове-на-Дону:

+79614084423