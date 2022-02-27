Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян выступили с совместным заявлением по случаю 34-й годовщины Сумгаитской резни.

Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Решение Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области от 20 февраля 1988 года о праве армян Арцаха мирными средствами бороться за жизнь, за свободное, достойное и безопасное проживание на своей Родине, нашло свой «отклик» — уже через несколько дней, в Сумгаите, в 27 км от Баку. 27-29 февраля по прямому указанию, организации и подстрекательству азербайджанских властей армянское население города подверглось погромам, мучениям, сожжению, убийствам, групповым изнасилованиям, а их имущество было уничтожено и разграблено.

В результате массовых убийств – исключительно по национальному признаку, под прямой угрозой оказались и другие права 20 000 сумгаитских армян на жизнь, свободу от пыток и дискриминации, на свободу и безопасность, на собственность и справедливое судебное разбирательство.

Хотя Сумгаитская резня была задокументирована соответствующими советскими органами, виновные в преступлениях и их организаторы так и не были привлечены к ответственности.

Антиармянские погромы в Сумгаите положили начало череде преступлений против человечности, совершенных Азербайджаном, которые продолжаются и по сей день. В рамках этой последовательной политики в 1988-1991 гг. тысячи армян были убиты и около 500 тысяч депортированы – в Гандзаке (Кировабаде), Баку, ряде других городов и в Нагорно-Карабахской автономной области.

С целью подавить силой реализацию права народа Арцаха на самоопределение, а также истребить армянское население, Азербайджан в 1991-1994 гг. развязал против армянского народа войну, в ходе которой наиболее ярким свидетельством геноцидальных действий азербайджанских властей стала резня армянского населения в селе Марага Мартакертского района в апреле 1992 года, в результате которой погибло более 50 мирных жителей, а село было полностью зачищено от армян.

Азербайджанская Республика полностью унаследовала, еще больше усовершенствовав, антиармянскую политику Советского Азербайджана, направленную на изгнание армян из Арцаха, уничтожение армянского народа в его колыбели. Практика героизации чисто этнических убийств, в основе которой была Сумгаитская резня, стала почерком азербайджанских властей. В результате регон «обогатился» такими «героями», как Рамиль Сафаров, Мубариз Ибрагимов и всеми теми, кто в 2016 г. во время апрельской войны мстили мирному населению, обезглавливали и наносили увечья армянским солдатам – в стиле террористических организаций и с поощрения государства на самом высоком уровне.

Ненависть к армянам, годами взращиваемая властями Азербайджана в своем обществе, получила свое наихудшее проявление в Азербайджане в 2020 году – во время развязанной в сентябре агрессии против Арцаха, когда целью азербайджанских военных были, в первую очередь, мирные жители, детские сады, школы и больницы.

Военные преступления, совершенные Азербайджаном в ходе 44-дневной агрессии, грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека зафиксированы в докладах омбудсменов Армении и Арцаха, в отчетах многочисленных правозащитных организаций, озвученных представителями различных международных организаций.

Безнаказанность порождает и увековечивает новые преступления на почве национальной ненависти.

Армяноненавистничество азербайджанских властей не обходит стороной и армянское культурное и культурное наследие: предпринимается попытка уничтожения средневекового армянского наследия Нахиджевана и полного выселения армян с территорий Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана. Была даже официально создана рабочая группа с очевидной целью уничтожения и фальсификации идентичности армянских религиозных, исторических и культурных памятников.

Ненависть к армянам, свидетельства которой растут день ото дня, используется бакинскими властями как средство построения коллективной идентичности азербайджанского народа. Однако история неоднократно доказывала, что коллективная идентичность, основанная на ненависти по этническому и национальному признаку, уничтожает самого ее носителя, угрожает мирной, безопасной и нормальной жизни людей в регионе, нарушает развитие и прогресс обществ.

В качестве первого шага к отказу от этой политики призываем власти Азербайджана проявить политическую волю, дать достоверную оценку антиармянским погромам в Сумгаите, Гандзаке (Кировабаде), Баку и других местах, воздержаться от политики отрицания, безоговорочно освободить армянских военнопленных и других заключенных – захваченных в результате 44-дневной войны и в последующий период, все еще находящихся в плену в Азербайджане, остановить вандализм в отношении армянского историко-культурного наследия Арцаха

Мы призываем международное сообщество дать надлежащую правовую оценку насилию в Сумгаите в феврале 1988 г., в соответствии с основными принципами и нормами международного права, а также принять действенные меры по оценке и прекращению нынешней политики армянофобии в Азербайджане.

Мы преклоняем головы и отдаем дань памяти невинных жертвх армянских погромов в Сумгаите и других населенных пунктах, и во всеуслышание подчеркиваем, что безнаказанность за нарушения прав человека и преступления ведет к новым и более жестоким преступлениям».