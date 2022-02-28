В рамках заседания Совета ООН по правам человека высокого уровня, проходяшего в Женеве, 28 февраля министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение установившимся диалогом между Арменией и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Арарат Мирзоян отметил, что как страна, непосредственно пострадавшая от насильственных перемещений, Армения всегда поддерживала усилия Верховного комиссара ООН по делам беженцев по защите прав насильственно перемещенных.

Были обсуждены гуманитарные проблемы, возникшие в Республике Арцах после 44-дневной войны. Арарат Мирзоян обратил внимание коллеги на необходимость создания условий для возвращения и защиты прав арцахских армян, насильственно перемещенных из родных мест в результате азербайджанской агрессии.

Арарат Мирзоян придал особое значение осуществлению в Арцахе гуманитарных миссий международных организаций, в том числе и Верховного комиссара ООН по делам беженцев, считая недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий.