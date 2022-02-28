Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 28 февраля приняла делегацию, возглавляемую руководителем ереванского офиса Совета Европы Мартиной Шмидт.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, Кристине Григорян, приветствовала членов делегации, подчеркнула, что первая официальная встреча с коллегами из ереванского офиса СЕ является еще одним подтверждением высокого сотрудничества.

Мартина Шмидт, в свою очередь, поблагодарила за прием и отметила, что Офис Омбудсмена является ключевым партнером в рамках программ, осуществляемых СЕ в сфере защиты прав человека.

В ходе встречи были обсуждены осуществляемые Офисом СЕ отраслевые программы, которые касаются предотвращения насилия в семье, защиты прав женщин-военнослужащих в Вооруженных силах, принятия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, их мониторинга в правоприменительной практике, правил биоэтики, этики медработников и ряда других вопросов. Были обсуждены также возможности предстоящих программ, включая вопросы ликвидации гуманитарных последствий войны.

Омбудсмен коснулась международно признанных подходов в деле защиты прав человека в вопросах безопасности и важности их соблюдения и других приоритетов, таких как борьба с разжиганием ненависти и дезинформацией, предотвращением пыток и жестокого обращения и необходимости комплексных действий по борьбе с дискриминацией.

Кристине Григорян в числе приоритетов структуры отметила также цель последовательного развития институциональных возможностей Офиса Защитника прав человека, что, по ее словам, является гарантией лучшего состояния защиты прав человека в стране.

Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в намеченных сферах и сотрудничеству по новым направлениям.