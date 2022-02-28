Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян в режиме видеоконференции провел встречу с директором Немецкого банка развития KfW по Восточной Европе, Средней Азии и Кавказу Олафом Цимелкой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, во встрече также приняли участие заместитель министра Ваче Тертерян, представитель KfW в Армении Зара Чатинян, партнеры из Фонда территориального развития и другие.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта водохранилища Каспа. Обсуждены вопросы обеспечения прогресса по реализации программы.