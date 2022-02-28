Вице-спикер НС, и.о. председателя Национального Собрания Армении, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации Акоп Аршакян 28 февраля провел телефонный разговор с заместителем Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседателем российской части Межпарламентской комиссии Юрием Воробьевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Акоп Аршакян и Юрий Воробьев обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с работой Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации.

Вице-спикеры Национального Собрания Республики Армения и Совета Федерации Российской Федерации обсудили проведение очередного заседания Межпарламентской комиссии, которое состоится в апреле 2022 года в Армении.